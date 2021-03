Iran: Russia fa appello per riportare Usa nel Piano d'azione globale sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia chiede la convocazione di una riunione il prima possibile per riportare gli Stati Uniti nel Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) e ripristinare gli obblighi legali dell'Iran. Lo ha detto ik rappresentante permanente russo presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Mikhail Ulyanov. "È chiaro che devono iniziare il prima possibile. Abbiamo scavalcato gli eventi che hanno avuto luogo durante la sessione del Consiglio dei governatori dell'Aiea, dobbiamo metterci al lavoro", ha detto Ulyanov all'emittente "Rossijia". "Probabilmente, abbiamo bisogno di una riunione informale degli attuali partecipanti all'accordo nucleare e degli Stati Uniti per avviare una conversazione. In linea di principio, questo è del tutto possibile, ma è necessario chiarire alcuni dettagli, poiché l'argomento è molto delicato, soprattutto per l'Iran", ha aggiunto. (Rum)