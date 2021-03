Ue-Usa: ministro Commercio Francia, sospensione dazi Airbus-Boeing è prima tappa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione di tutti dazi imposti nel contesto delle controversie tra Airbus e Boeing è "una prima tappa nel processo di de-escalation" commerciale. Lo ha detto il ministro del Commercio francese, Franck Riester, in un comunicato commentando l'accordo raggiunto oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyne e il presidente Usa Joe Biden sulla sospensione per quattro mesi dei dazi legati alle controversie tra Airbus e Boeing. "Adesso lavoreremo con la Commissione e i nostri partner europei per arrivare nei prossimi quattro mesi ad un accordo sulle nuove regole che inquadrano il sostegno pubblico al settore aeronautico, che sia conforme ai nostri interessi e senza ingenuità", ha detto il ministro in un comunicato. "Ci felicitiamo della decisione di sospendere le tariffe per permettere la tenuta delle negoziazioni", ha fatto sapere Airbus in un suo comunicato. Il gruppo ha spiegato che continuerà a "difendere un regolamento negoziato da questo contenzioso di lunga data per evitare delle sovrattasse doganali che creano solo perdite".(Frp)