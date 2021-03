Milano: oggi visita sul territorio del comandante Generale dei Carabinieri Teo Luzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale di Milano dei Carabinieri comunica in una nota che il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma, ha incontrato a Milano una rappresentanza del personale impiegato nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta "per sottolineare, ancora una volta, l’indispensabile ruolo svolto dai Carabinieri a favore delle popolazioni, dei grandi e dei piccoli centri ove, specie nell’attuale situazione pandemica, si rivela vieppiù importante la capillare presenza delle Stazioni Carabinieri, validamente impegnate in una funzionale sinergia che vede cooperare reparti territoriali, linea mobile, unità Specializzate dell’Arma e, dal 2017, i Carabinieri forestali". Al suo arrivo il Comandante Generale, ricevuto dal Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli, ha incontrato - nel rispetto delle misure anti covid - presso la caserma “Montebello”, una contenuta formazione dei Carabinieri operanti nel territorio del Comando Interregionale, i delegati del Consiglio Intermedio di Rappresentanza e i soci dell’Ispettorato Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. (segue) (Com)