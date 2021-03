Milano: oggi visita sul territorio del comandante Generale dei Carabinieri Teo Luzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il Gen. C.A. Teo Luzi ha visitato la caserma “Ugolini”, sede del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, di cui è stato comandante dal gennaio 2016 al settembre 2018 e dove è stato salutato dall’attuale Comandante, Generale di Brigata Andrea Taurelli Salimbeni, e da una rappresentanza del personale in servizio. Durante gli incontri, il Comandante Generale si è soffermato, in particolare, sui concetti fondamentali per l’Arma, di “coesione” e di “unità”, nonché di “condivisione dei valori Istituzionali”, dai quali derivano "comportamenti che i cittadini si aspettano dai Carabinieri, così confermando la fiducia che nutrono verso l’Arma, per ciò che ha rappresentato e rappresenta e, non meno, per lo sforzo sostenuto in questo particolare periodo di pandemia". Nel pomeriggio il Comandante Generale ha incontrato i Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano e della Stazione di Gorgonzola, impegnati nei servizi di controllo del territorio. (Com)