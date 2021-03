Tlc: Tim, depositata da Cdp lista per rinnovo collegio sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim comunica che, in vista dell'Assemblea degli azionisti ordinari convocata per il 31 marzo, per deliberare tra l'altro sulla nomina del Collegio sindacale della società, è stata depositata oggi da Cassa depositi e prestiti la lista dei candidati. Per quanto riguarda la sezione sindaci effettivi i candidati sono Franco Luciano Tutino, nato a Siderno (Rc) il 13 dicembre 1947; Ines Gandini, nata a Roma il 4 novembre 1968. Per la sezione sindaci supplente i candidati sono Stefano Fiorini, nato a Genova il 15 luglio 1969, e Maria Sardelli, nata a Potenza il 2 giugno 1965. Il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi viene proposto quale presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge. (Com)