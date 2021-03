Decreto Sostegno: Bianchini, con questa bozza si rischia lo scontro sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli previsti dalla bozza del decreto Sostegno non sono contributi utili ad aiutare gli imprenditori, ma una miseria che non arginerà lo stillicidio dei fallimenti; soprattutto per un settore, quello dell’ospitalità a tavola, che vale il 30 per cento del Pil". Lo afferma, in una nota, Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. "Mio Italia lo va dicendo da mesi: urgono risarcimenti basati sulle effettive perdite di fatturato sull’intero anno 2020 parametrato al 2019 - aggiunge -. Punto. Altrimenti si rischia lo scontro sociale".(Com)