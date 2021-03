Ue-Usa: von der Leyen con Biden, sospesi dazi per controversie Airbus e Boeing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Biden e io abbiamo anche discusso delle molte sfide che condividiamo come alleati. In primo luogo, la pandemia di Covid 19 e i vaccini. L'Ue e gli Stati Uniti sono entrambi i principali produttori di vaccini e abbiamo un forte interesse a lavorare insieme per il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento globali", ha proseguito. "Per preparare meglio il mondo ad affrontare future pandemie e migliorare la sicurezza sanitaria in tutto il mondo, ho invitato il presidente Biden al vertice mondiale sulla salute a Roma il 21 maggio", ha sottolineato. Inoltre, "abbiamo quindi discusso della nostra cooperazione sull'azione per il clima e della nostra responsabilità comune per proteggere il pianeta. Ho ringraziato vivamente il presidente Biden per aver nuovamente aderito all'accordo di Parigi. Abbiamo deciso di impegnarci sulla questione prima della Cop26 a Glasgow quest'anno. In questo contesto, sarò felice di salutare John Kerry alla prossima riunione del Collegio. Ho ringraziato il presidente Biden per l'invito a partecipare all'Earth Day Climate Summit che sta convocando", ha evidenziato. (segue) (Beb)