Ue-Usa: von der Leyen con Biden, sospesi dazi per controversie Airbus e Boeing (3)

- Altro tema, le relazioni economiche. "Ho proposto una nuova partnership radicata nei nostri valori e principi condivisi. Ho anche proposto di istituire un Consiglio per il commercio e la tecnologia a livello ministeriale per affrontare le sfide dell'innovazione. Considero questo il forum chiave per costruire la nostra alleanza tecnologica transatlantica", ha dichiarato von der Leyen. In materia di politica estera, "abbiamo deciso di intensificare la nostra cooperazione come partner affini e di sostenere la democrazia, la stabilità e la prosperità sullo sfondo di un ambiente internazionale in rapida evoluzione. Lo faremo in stretta collaborazione con la Nato. Condividiamo una visione strategica della Russia" e "ho suggerito di coordinare strettamente le nostre politiche e misure rispetto all'Europa orientale, in particolare. Abbiamo condiviso le nostre opinioni sulla situazione in Ucraina", ha concluso. (Beb)