Francia: mille querce per ricostruire la guglia di Notre Dame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ricostruzione della guglia della cattedrale di Notre Dame, andata distrutta in un incendio nel 2019, sono state offerte mille querce da tutte le regioni di Francia. Le prime otto querce sono state selezionate nella foresta di Bercé, nella Sarthe. La metà proviene da possedimenti nazionali, mentre il resto da 150 foreste presenti su proprietà private. "È un cantiere che riguarda tutta la Francia. Permetterà di assicurare la sicurezza della cattedrale per otto secoli, dieci secoli", ha detto il generale Jean-Louis Georgelin, che dirige l'Istituto pubblico responsabile dei lavori.(Frp)