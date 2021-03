Commercio: Bordoni (Lega), non esiste piano per negare proroga licenze ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possono e non devono essere gli operatori su area pubblica il bersaglio dell'Amministrazione. Non esiste un piano e nemmeno una strategia per negare la proroga delle licenze durante questa emergenza sanitaria ed economica che rischia di diventare anche sociale". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e responsabile del dipartimento regionale Commercio della Lega, Davide Bordoni a sostegno della protesta degli operatori negli uffici dell'assessorato in via dei Cerchi: "Quanto sta accadendo ha solo un colpevole e questo è il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che in cinque anni di Campidoglio ha permesso la proliferazione dell'abusivismo commerciale senza approntare alcun atto concreto in grado di limitate questo fenomeno - aggiunge Bordoni -. Ora i grillini, colpiscono 12 mila lavoratori regolari e autorizzati del settore raccontandoci la favola della concorrenza. La nota, poi, che dichiara le licenze scadute è irricevibile. La Raggi esaspera gli animi e mette sul lastrico migliaia di commercianti e imprese a conduzione familiare romane. Lunedì partirà la diffida della Lega alla sindaca per eccesso di potere e falso ideologico. La citta' vive una crisi di sistema alla quale la politica è chiamata a dare risposta", conclude Bordoni. (Com)