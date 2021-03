Repubblica Ceca: Covid, premier nega l'avvio di trattative sul vaccino cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non ha avviato trattative per l'acquisto del vaccino cinese anti Covid. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Babis ha confermato di aver chiesto al presidente, Milos Zeman, di contattare l'omologo cinese, Xi Jinping. Tuttavia, precisa il capo del governo di Praga, Zeman lo ha contattato al fine di sondare soltanto la possibilità che Pechino fornisca vaccini. Anche la portavoce del ministero della Sanità, Barbora Peterova, ha dichiarato che il dicastero "non sta al momento intraprendendo alcuna azione in merito al vaccino di Sinopharm" ma che è al corrente delle iniziative del capo dello Stato e del governo. (segue) (Vap)