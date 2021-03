Repubblica Ceca: Covid, premier nega l'avvio di trattative sul vaccino cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare del ministero, Jan Blatny, ha più volte affermato che tutti i vaccini impiegati in territorio ceco devono essere registrati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Non sarebbe possibile utilizzarli altrimenti, a meno di una deroga decisa dal ministero della Sanità previo parere dell'Istituto statale per il controllo sui farmaci (Sukl). Il premier vorrebbe che anche i produttori del vaccino cinese facessero richiesta di autorizzazione all'Ema, come recentemente fatto da quelli del vaccino russo Sputnik V. Se e quando il ministero della Sanità dovesse autorizzare la somministrazione di questi due vaccini in Repubblica Ceca, essa sarebbe su base volontaria, ha aggiunto il capo del governo. (Vap)