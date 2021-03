Quirinale: Mattarella, notizia scomparsa Tognoli mi rattrista profondamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della scomparsa di Carlo Tognoli mi rattrista profondamente. Desidero esprimere anzitutto ai familiari la mia vicinanza in questo momento di dolore". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aggiunge: "Tognoli è stato un sindaco che ha rappresentato molto per i milanesi. Ha guidato la città in una stagione difficile, di trasformazioni sociali e di riscatto dopo gli anni della violenza terroristica. Figlio della cultura del socialismo riformista, così radicata in quella realtà, ne è diventato a sua volta una espressione importante". Il capo dello Stato prosegue in una nota: "Dopo la lunga esperienza di sindaco ha portato la sua passione e le sue idee nel Parlamento italiano, in quello europeo e nel governo nazionale, dove ha assolto, per due volte, alla responsabilità di ministro. La sua storia e il suo contributo - conclude Mattarella - resteranno nel prezioso patrimonio comune della città di Milano e del Paese".(Com)