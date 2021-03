Roma: sindacati, dopo sit-in ascoltati da Atac su appalti pulizie e sanificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del sit-in che si è tenuto ieri, di fronte alla sede centrale di Atac in via Prenestina, per evitare i licenziamenti dei lavoratori "scomparsi" dagli elenchi allegati ai bandi di gara, "Atac ci ha ricevuto ed ha ascoltato le nostre ragioni: abbiamo ribadito che è inaccettabile che la successione di aziende nella gestione del servizio di pulizia e sanificazione degli autobus sia la causa della perdita di 15 posti di lavoro, consentendo che le persone coinvolte siano gettate in un vero e proprio 'limbo' occupazionale. E' paradossale che possa esserci questa prospettiva per dei lavoratori che, a maggior ragione in questo momento di pandemia, svolgono una mansione delicata e importante, garantendo la salute pubblica a bordo mezzi". Lo si legge in una nota della Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e Uil Trasporti Lazio. "Da parte sua, Atac -si legge anche- si è impegnata a convocare, prima del prossimo confronto sindacale per il cambio appalto, programmato per il prossimo 8 marzo, la società uscente e quella subentrante, al fine di individuare soluzioni condivise a tutela di tutti i lavoratori e di un servizio fondamentale". (segue) (Com)