Milano: Berlusconi, con Tognoli se ne va protagonista storia della città e del socialismo italiano

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "con Carlo Tognoli se ne va un protagonista della storia di Milano e del socialismo italiano. Un sindaco stimato nel mondo e amato dai milanesi - continua l'ex premier in una nota -, un uomo politico preparato, lucido, consapevole, dotato di una grande visione e di una grande passione per la sua città. Una passione civile che lo ha accompagnato nelle diverse stagioni del suo impegno politico e civile, che non è mai venuto meno". Il leader di FI aggiunge: "Di lui ricordo il garbo, la vivacità intellettuale, la profondità delle analisi. Se ne va un socialista riformista, un moderato che guardava avanti, orgoglioso della sua storia e delle sue radici, ma capace di cogliere il cambiamento della politica e della società. Uno dei migliori sindaci - conclude Berlusconi - della storia di Milano". (Com)