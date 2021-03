Imprese: Rauti-Maffoni (Fd'I), su Iveco governo riprende nostra proposta su "golden power"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Fratelli d'Italia Gianpiero Maffoni e Isabella Rauti, eletti a Brescia e Mantova, segnalano: "Quaranta giorni dopo la presentazione della nostra interrogazione sulla vendita di Iveco alla Cina, constatiamo che la Lega ci dà ragione, condividendo la difesa dei lavoratori italiani. Infatti - proseguono i due parlamentari in una nota -, il ministro Giorgetti ritiene che il governo debba valutare l'opportunità di porre sulla vicenda la 'golden power', e cioè proteggere, così come richiesto da Fratelli d'Italia, un asset strategico talmente importante anche per la filiera industriale. E questo ha ancora più rilevanza in un momento particolarmente delicato, vista la vendita di Fca a Peugeot". Maffoni e Rauti hanno presentato un'interrogazione - insieme al senatore Urso - nella quale, inoltre, proponevano "l’intervento di Cassa depositi e prestiti ove Cnh intendesse comunque procedere alla vendita del gruppo Iveco". (Com)