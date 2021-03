Albania: ambasciatore Del Monaco, attività Parlamento fondamentale per rappresentanza Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività del Parlamento albanese costituisce una priorità fondamentale per la rappresentanza dell'Osce in Albania. Lo ha detto il capo della delegazione dell'Osce in Albania, l'ambasciatore italiano Vincenzo Del Monaco, in occasione della conferenza internazionale del 101esimo anniversario dall'adozione delle prime regole delle procedure del Parlamento albanese. "Vi sono forti legami tra la presenza dell'Osce e l'Assemblea. La vita parlamentare albanese è una priorità fondamentale per la presenza dell'Osce. Dal 2003, anno in cui abbiamo unito le forze per sostenere il processo di sviluppo del regolamento dell'Assemblea. Il Regolamento interno approvato nel dicembre 2004 è ancora in vigore, ovviamente con i necessari adeguamenti nel corso degli anni. Riflettendo sul processo di quasi due decenni fa, l'impegno convinto dei parlamentari di tutte le forze politiche parlamentari ha creato un prodotto che è stato adottato con pieno consenso", ha dichiarato Del Monaco. "Un processo che si consultava con le principali pratiche parlamentari dell'epoca, traendo ispirazione dai modelli italiano, austriaco e francese, e si caratterizzava per altri modelli europei e regionali adattati al contesto albanese. Tali regole rappresentano ancora un documento di lavoro vivo e fondamentale per il normale funzionamento dei processi parlamentari", ha proseguito. (segue) (Alt)