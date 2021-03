Albania: ambasciatore Del Monaco, attività Parlamento fondamentale per rappresentanza Osce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciatore italiano, "le modifiche apportate al Regolamento nel 2019 hanno ulteriormente arricchito il documento. Solo pochi da sottolineare: l'integrazione delle prospettive di genere, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, così come l'accento sul controllo e la supervisione parlamentare, sono davvero passi importanti per avere un documento di lavoro parlamentare principale che rifletta i valori democratici nel suo nucleo e che includa le esigenze della società". Del Monaco ha poi evidenziato come nel 2020 la pandemia da Covid-19 "ha rappresentato una sfida per molte sfere della vita e del lavoro in tutto il mondo. Ma l'Assemblea dell'Albania è stata uno dei primi parlamenti in Europa e nella regione che ha mostrato resilienza e si è prontamente adattato alle nuove esigenze e alle nuove sfide". Del Monaco ha quindi ricordato di avere "collaborato con l'Assemblea per fornire il sostegno tecnico che ha consentito l'organizzazione di riunioni di commissioni parlamentari e altri organi attraverso i mezzi di comunicazione elettronica". "I lavori di oggi mi offrono l'opportunità di sottolineare l'importanza dell'attività di 'legislazione elettronica' che presto prenderà vita. Uno sforzo importante per aumentare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'Assemblea fornendo un approccio integrato ai sistemi legislativi e contribuire al consolidamento della documentazione parlamentare", ha osservato il capo della rappresentanza Osce in Albania. (Alt)