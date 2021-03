Ue-Usa: Dombrovskis, sospensione dazi è significativo passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione di tutte i dazi sulle esportazioni tra Unione europea e Stati Uniti relative alle controversie tra Airbus e Boeing per un periodo di quattro mesi è un "significativo passo in avanti". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Questo è un significativo passo avanti. Segna una svolta nel nostro rapporto con il nostro partner più grande ed economicamente più importante. La rimozione di queste tariffe è vantaggiosa per entrambe le parti, in un momento in cui la pandemia sta danneggiando i nostri lavoratori e le nostre economie", ha dichiarato. "Questa sospensione contribuirà a ripristinare la fiducia e quindi ci darà lo spazio per giungere a una soluzione negoziata globale e duratura. Relazioni commerciali positive tra Ue e Usa sono importanti non solo per le due parti, ma per il commercio globale in generale", ha sottolineato Dombrovskis. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno concordato oggi di sospendere tutte le tariffe di ritorsione sulle esportazioni dell'Ue e degli Stati Uniti imposte nelle controversie Airbus e Boeing per un periodo di quattro mesi. La sospensione consente a entrambe le parti di concentrarsi sulla risoluzione di questa controversia di lunga durata. Fornisce un importante impulso agli esportatori dell'Ue, dal momento che gli Stati Uniti erano stati autorizzati ad aumentare le tariffe su 7,5 miliardi di dollari di esportazioni dell'Ue negli Stati Uniti. Allo stesso modo, le tariffe dell'Ue saranno sospese su circa 4 miliardi di dollari di esportazioni statunitensi nell'Ue. Queste tariffe saranno ora sospese da entrambe le parti per un periodo di quattro mesi, non appena le procedure interne di entrambe le parti saranno completate. (Alt)