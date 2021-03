Milano: De Corato (Fd’I), risultato giunta con progetto “SeMiniAmo” è fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‘SeMiniAmo’ “sarebbe dovuto essere un progetto che con la sua bellezza avrebbe tolto il degrado da piazza Duca d'Aosta. Avrebbe dovuto, nell'intenzione dell'assessore del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, unire sinergicamente la cura del verde e l'integrazione sociale. Invece, a distanza di due anni, le aree verdi di piazza Duca d'Aosta si presentano recintate per lavori che, volutamente, impediscono gli assembramenti di balordi". È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Riccardo De Corato in merito alla situazione di degrado che permane in Piazza Duca d'Aosta. “Il risultato auspicato dalla giunta è miseramente fallito. L'unica cosa - continua - che ricorda quel progetto è il cartello messo in mezzo all'area, ancora cantiere, che dice 'Si ringrazia per la cura del verde SeMiniAmo insieme verso l'integrazione'. Di fronte a quest'area, a pochi metri di distanza, però è possibile osservare già un'aiuola simbolo dell'integrazione: varie etnie riunite, rigorosamente senza mascherina, a tirar sera. In questi cinque anni ogni scusa per la giunta - chiosa l’ex vicesindaco - è risultata buona per ideologizzare la finta integrazione. (com)