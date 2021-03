Vaccino: Occhiuto (FI), bene Draghi, case farmaceutiche rispettino impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "bene ha fatto il premier Draghi a bloccare l'esportazione di 250 mila vaccini di AstraZeneca destinati all'Australia, confezionati in Italia nello stabilimento di Anagni. Le case farmaceutiche - continua il parlamentare su Facebook - devono rispettare gli impegni assunti. In questo momento il nostro Paese ha più che mai bisogno di vaccini. È l'unico modo che abbiamo per uscire da questa difficile situazione e un governo forte fa valere le sue ragioni". (Rin)