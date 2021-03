Imprese: Orlando, impegno per reindustrializzazione sito Figline della Bekaert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio, nella sede del comune di Figline Incisa Valdarno, ho partecipato a una riunione istruttoria sulla Bekaert, la multinazionale belga che produce fili e cavi di acciaio, con la sindaca Giulia Mugnai, il vicesindaco Enrico Buoncompagni e con Valerio Fabiani, consigliere delegato per lavoro e crisi aziendali del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani". Lo annuncia su Facebook il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. "Al centro dell’incontro", continua l'esponente dell'esecutivo, "la necessità di ripresa del tavolo ministeriale sulla crisi Bekaert e un confronto con Regione e Comune per un impegno sul fronte della ricerca di ammortizzatori sociali, di percorsi di formazione a sostegno dei lavoratori e per la reindustrializzazione del sito di Figline". (Rin)