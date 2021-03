Fondi Lega: caso Lfc, Di Rubba e Manzoni chiedono di essere giudicati in abbreviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno chiesto di essere giudicati in abbreviato i contabili vicini alla Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, imputati con le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nel caso Lombardia film commission. Con questa scelta processuale l'ex presidente della fondazione Di Rubba e il socio di studio Manzoni, entrambi difesi dall'avvocato Piermaria Corso, in caso di condanna riceverebbero uno sconto pari a un terzo della pena. Per loro due il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il sostituto Civardi avevano chiesto e ottenuto il giudizio immediato con il processo, che "salta" l'udienza preliminare e che si sarebbe dovuto aprire il prossimo 15 aprile davanti alla settima penale del Tribunale di Milano. Ora il procedimento finirà davanti a un gip che dovrà fissare una data per l'inizio del dibattimento che si celebra a porte chiuse. Stando alle indagini della Guardia di Finanza Di Rubba, Manzoni e l'imprenditore edile Francesco Barachetti insieme a Michele Scillieri, Fabio Barbarossa e Luca Sostegni avrebbero, a vario titolo, distratto 800mila euro partecipando all'operazione immobiliare per la vendita alla Lombardia film commission a un presunto prezzo gonfiato di un capannone in via Bergamo a Cormano, nel Milanese. Lo scorso 26 febbraio il gip Lidia Castellucci ha ratificato il patteggiamento di Scillieri (3 anni e 4 mesi e 83 mila euro di risarcimento) e quello del cognato e presunto suo prestanome Fabio Giuseppe Barbarossa (2 anni e 1 mesi e 30 mila euro di risarcimento). A inizio anno, invece, Luca Sostegni, altra presunta "testa di paglia" di Scillieri, ha ottenuto un patteggiamento dal gip Raffaella Mascarino a una pena 4 anni e 10 mesi. (Rem)