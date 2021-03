Francia: la Borgogna Franche-Comtè prima regione ad acquistare treni a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione della Borgogna Franche-Comté è la prima in Francia ad effettuare una commessa ad Alstom per tre treni a idrogeno, per un valore complessivo di 51,9 milioni di euro. "Prepariamo le transizioni dei prossimi 20-30 anni", ha detto il sottosegretario ai Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, durante la firma dell'accordo. Secondo quanto riferito dalla regione, i treni dovrebbero effettuare i primi test nel 2023, per entrare in servizio un anno e mezzo dopo. "I potenziali sono considerevoli. Entro il 2030 diverse centinaia di vagoni potrebbero percorrere i nostri territori", ha detto Djebbari. Le regioni del Grand est, dell'Auvergne Rhone Alpese dell'Occitania hanno mostrato interesse per il progetto.(Frp)