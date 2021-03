Milano: Colucci (NcI), Tognoli amava la sua città a cui ha dedicato gran parte della sua vita non solo politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ne è andato un grande amico, un maestro, uno straordinario sindaco della città di Milano; due volte ministro della Repubblica. Ancora oggi, a distanza di oltre trent'anni, i cittadini ricordano il 'sindaco dei milanesi', da sempre amato e apprezzato da tutti". Lo scrive in una nota il deputato del gruppo Misto "Noi con l'Italia-Usei-Cambiamo!-Alleanza di Centro Alessandro Colucci commentando la morte dell'ex sindaco del capoluogo lombardo Carlo Tognoli. "Ha rappresentato - aggiunge Colucci un pezzo importante della storia socialista e riformista milanese, sempre a fianco di Craxi e delle battaglie autonomiste del socialismo riformista. Uno studioso infaticabile della storia socialista, dei grandi avvenimenti internazionali.Amava la sua città a cui ha dedicato gran parte della sua vita non solo politica. Ho avuto la fortuna di frequentarlo e imparare molto da Carlo. Il valore della politica, del mettersi al servizio dei propri cittadini e della propria città. Per me un maestro, un esempio, un caro amico. Oggi - conclude l'ex consigliere regionale lombardo - c'è spazio solo per il dolore e per un affettuoso pensiero a Dorina e ai suoi figli".(com)