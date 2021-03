Grecia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 26 milioni di euro per imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema greco di circa 26 milioni di euro a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo primario colpito dall'epidemia di coronavirus. Il sostegno pubblico, che assumerà la forma di sovvenzioni dirette, sarà aperto alle imprese attive nella produzione agricola primaria in Grecia nei settori dell'allevamento di bufali, della produzione di angurie all'aperto, della produzione di colture in serra, ad eccezione di Creta, e nella produzione di patate estiva e autunnale. Lo scopo del programma è aiutare i beneficiari a soddisfare le loro esigenze di liquidità e continuare le loro attività durante e dopo lo scoppio dell'epidemia. La Commissione ha riscontrato che il regime greco è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. (Beb)