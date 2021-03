Commercio: protesta degli ambulanti sotto l'assessorato capitolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 persone stanno protestando sotto l'assessorato capitolino al Commercio contro l'applicazione della direttiva Bolkstein che mette a bando circa 15 mila licenze per il commercio sull'area pubblica nella Capitale. Una donna ha accusato un malore ed è stata portata via in ambulanza, e una delegazione di 20 persone è entrata nello stabile ed è in attesa di essere ricevuta da rappresentanti dell' amministrazione capitolina. Sul posto sono presenti due blindate della polizia e alcune pattuglie dei carabinieri. (Rer)