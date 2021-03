Milano: Barberis (Pd), Tognoli esempio che non sarà possibile dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esempio che non sarà possibile dimenticare". Così il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, commenta su Facebook la morte dell'ex sindaco Carlo Tognoli. "Ho avuto in questi anni il privilegio di conoscerlo e di potermi confrontare con lui e la sua infinita esperienza politica e amministrativa. Di attingere un poco, attraverso di lui, a quella tradizione del socialismo riformista ambrosiano che è un pezzo fondamentale della storia della nostra città e della mia identità", scrive Barberis. "Oltre al politico e all'amministratore porterò però con me prima di tutto il ricordo di un uomo che amava Milano come pochi altri, con una passione e una dedizione che saranno sempre per me, e sono convito per molti, un esempio che non sarà possibile dimenticare", conclude il capogruppo dem. (Rem)