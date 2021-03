Ue: Commissione, adoperarsi per rimanere precursori su diritti donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione, la Commissione sottolineato di non aver "risparmiato sforzi nel perseguire una maggiore parità tra donne e uomini in Europa e nel mondo". E, "realizzando uno degli elementi chiave della strategia dell'Ue per la parità di genere, la Commissione ha presentato una proposta comprendente nuove misure volte ad attuare il principio della parità di retribuzione. La parità di genere è uno dei principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali, così come l'ambizioso piano d'azione di questa settimana per l'attuazione del pilastro", continua. "La parità di genere è anche al centro dell'azione esterna dell'Ue. Il piano d'azione dell'Ue sulla parità di genere (Gap III) traccia un programma coraggioso e operativo per promuovere la parità e garantire che le donne di tutte le età abbiano la possibilità, ovunque nel mondo, di partecipare alla definizione della democrazia, della giustizia, della pace e della sicurezza". (segue) (Beb)