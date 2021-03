Ue: Commissione, adoperarsi per rimanere precursori su diritti donne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo della dichiarazione sottolinea che "la pandemia di Covid 19 ha esacerbato le disuguaglianze esistenti nella nostra società e ha messo le donne in situazioni di grave pericolo, talvolta persino nelle loro case" e che "nel corso di quest'anno la Commissione presenterà una nuova proposta per combattere la violenza di genere nell'Ue". "Nei nostri Paesi partner l'iniziativa Spotlight, varata congiuntamente dall'Ue e dall'Onu, ha adattato alle esigenze più pressanti le azioni prioritarie sull'eliminazione di tutte le forme di violenza di genere. I progressi si conquistano faticosamente, ma si perdono con facilità. Dobbiamo adoperarci affinché l'Europa rimanga un precursore in materia di diritti delle donne. Indietreggiare non è concepibile: continueremo ad avanzare", conclude la Commissione. (Beb)