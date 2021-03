Commercio: Fiepet-Confesercenti, bene Raggi su stop minimarket Roma dopo 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con grande soddisfazione l'ordinanza della sindaca Raggi che vieta la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 nei minimarket della Capitale". Lo dichiara in una nota Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "E' da tempo che come associazione di categoria denunciamo gli assembramenti da happy hour su strade e marciapiedi, anche a causa dei minimarket aperti la sera che di fatto, anche in questa situazione di emergenza pandemica, hanno creato un discrimine con bar e ristorazione della città - aggiunge Pica -. Il risultato raggiunto è frutto di un importante lavoro di concertazione tra il mondo associativo e le istituzioni", conclude Pica. (segue) (Com)