Commercio: Pelonzi-Tempesta (Pd), si apra tavolo di trattativa e concertazione con ambulanti

- "Un disastro annunciato è quello che si sta verificando in queste ore presso il dipartimento sviluppo economico e attività produttive in via dei Cerchi. Assessorato occupato, ambulanze e gesti disperati di autolesionismo da parte degli operatori del commercio su suolo pubblico. La comunicazione del Campidoglio alle associazioni di categoria degli ambulanti, di annullamento in autotutela della procedura per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute il 31/12/2020 ha determinato il caos e le proteste, ampiamente prevedibili, degli operatori, cui va la nostra totale solidarietà". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Giulia Tempesta. "La decisione della sindaca Raggi, a seguito del parere reso dall'autorità garante della Concorrenza e del Mercato è irresponsabile, non si governa così la città, soprattutto in concomitanza del persistere dell'emergenza sanitaria - spiegano -. Si metta fine a un atto irresponsabile che mette in grande difficoltà migliaia di famiglie e di lavoratori e si apra subito un tavolo di trattativa e concertazione con le rappresentanze del settore. La decisione di far decadere e archiviare con decorrenza immediata le istanze e le Scia presentate agli uffici dipartimentali - aggiungono - oltre ad aver scatenato le proteste, espone l'amministrazione a un numero consistente di ricorsi amministrativi che rischiano di paralizzare a lungo tutto il settore. La città non si amministra a colpi d'accetta, che gettano scompiglio, disorientamento e disperazione. La sindaca torni a più miti consigli e riapra immediatamente il dialogo", concludono. (Com)