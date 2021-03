Covid: Fnaarc lancia allarme per agenti di commercio, impossibilità di operare e programmare e ristori insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lanciamo un grido di allarme per una categoria che coinvolge oltre 220.000 professionisti in Italia, che intermediano oltre il 70 per cento del Pil nazionale e che risultano tra i più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia". È quanto sostiene la Fnaarc (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio) attraverso la voce del suo presidente, Alberto Petranzan. "Nell'ultimo anno la categoria è stata flagellata da diverse dinamiche che hanno reso quasi impossibile per molti di noi lavorare e, allo stesso tempo, accedere ai ristori previsti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. - osserva Petranzan - Il sistema di sostegno messo in piedi dal precedente governo, oltre a non coprire in maniera efficace la pluralità di settori per cui operano gli agenti di commercio, finora non ha tenuto conto del differimento del pagamento delle provvigioni". Petranzan aggiunge che negli scorsi mesi era stato aperto un tavolo di confronto con il ministero dello Sviluppo Economico su diverse tematiche strategiche per il settore, che è stato però interrotto dal succedersi di nuovi esponenti alla guida dell'esecutivo". Per il presidente della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, "occorre dunque ripartire al più presto poiché nel frattempo la situazione è solo peggiorata: alle restrizioni sugli spostamenti, al drastico calo dei consumi e alla impossibilità di programmare la propria attività lavorativa, si somma infatti l'ulteriore aumento dei costi correlati allo svolgimento della nostra attività. Ad esempio, l'aumento del prezzo della benzina, di cui non si parla, ma che negli ultimi mesi è stato notevole". (com)