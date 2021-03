Usa: antitrust, Biden chiama alla Casa Bianca il professore "nemico" delle big tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Tim Wu, docente di legge alla Columbia University noto per essere un forte critico dei giganti del digitale, come suo assistente speciale per le politiche sulla concorrenza. Lo ha reso noto lo stesso professore su Twitter. “Sono lieto di annunciare che mi unirà all’amministrazione Biden per lavorare sulle politiche tecnologiche e concorrenziali al Consiglio economico nazionale”, ha annunciato Wu. In precedenza, il docente della Columbia era stato consulente legale esterno della procura generale di New York, consigliere della Commissione federale sul commercio e consulente dello stesso Consiglio economico nazionale (Nec). Wu è autore di “The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age”, volume nel quale si auspica una serrata lotta alla concentrazione di poteri nell’industria tecnologica. (segue) (Nys)