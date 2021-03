Usa: antitrust, Biden chiama alla Casa Bianca il professore "nemico" delle big tech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Amy Klobuchar, del Minnesota, ha definito la nomina dell’esperto “un segnale della serietà dell’amministrazione Biden sulla promozione della tecnologia negli Stati Uniti”. Wu, ha spiegato la Dem in un comunicato, “è uno dei massimi esperti di questioni riguardanti la tecnologia e la concorrenza, come dimostrano i suoi lavori sulla neutralità della rete e sulla crisi dei monopoli. Non vedo l’ora di lavorare con Tim per modernizzare il nostro operato in materia di antitrust, rafforzare la nostra economia e proteggere lavoratori e consumatori”. Le quattro “big tech” degli Stati Uniti – Facebook, Apple, Google e Amazon – sono sempre più al centro dell’attenzione della politica per il potere di mercato accumulato negli ultimi anni. Alla fine dello scorso anno la Commissione federale per il commercio ha denunciato Facebook, assieme a quasi tutti gli Stati Usa, per presunte acquisizioni anticoncorrenziali. Anche Google è finita nel mirino del dipartimento di Giustizia, così come di un gruppo bipartisan di procuratori generali statali. (Nys)