Russia: società Uralvagonzavod aumenterà produzione vagoni per trasporto container

- La società russa Uralvagonzavod, il secondo produttore di vagoni ferroviari in Russia, nei prossimi anni aumenterà la produzione annuale di piattaforme per il trasporto di container fino a 5-6 mila unità, a seconda della domanda. Lo ha dichiarato Boris Mjagkov, consigliere di direzione della società russa, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Rbk". La società intende destinare metà della capacità produttiva alle piattaforme per container. Le ragioni delle modifiche nelle scelte legate alla produzione sono la tendenza globale verso il trasporto di container e la sovrapproduzione di vagoni da carico aperti nel Paese. (Rum)