Cipro: Borrell con Tatar, sottolineata importanza di raggiungere accordo su questione cipriota

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato il leader turco-cipriota, Ersin Tatar, con cui ha "sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo sui negoziati sulla questione cipriota e ii rilancio del processo delle Nazioni Unite, in conformità con i parametri stabiliti". Su Twitter, Borrell ha ricordato che "l'Ue è pronta a fornire pieno sostegno a vantaggio di tutti i ciprioti". La Turchia e i turco ciprioti devono evitare la retorica dei due Stati a Cipro in quanto l'Unione europea non accetterà mai questa soluzione al problema dell'isola, ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, dopo l'incontro di oggi a Nicosia con il presidente cipriota Nicos Anastasiades, stando a quanto apprende l'agenzia di stampa "Cna". Borrell ha inoltre concordato con Anastasiades sul fatto che l'Ue dovrà essere presente alla conferenza informale nel formato 5+1 convocata dall'Onu per il 27 aprile a Ginevra, contrariamente a quanto vorrebbero i turco ciprioti. Il portavoce del governo cipriota Kyriacos Koushos ha aggiunto che Anastasiades vuole da parte della Turchia una dimostrazione di "volontà pratica e sincera di migliorare i rapporti con l'Ue e con tutti gli Stati membri". (segue) (Beb)