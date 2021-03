Cipro: Borrell con Tatar, sottolineata importanza di raggiungere accordo su questione cipriota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto "un'ottima discussione" oggi a Nicosia con il presidente di Cipro, Nikos Anastasiades, sulla questione cipriota. "Impegnarsi nei colloqui Onu" nel formato 5+1 è "essenziale" per Borrell e va "a beneficio di tutti i ciprioti, della regione e dell'Ue". Per l'Alto rappresentante "c'è una reale opportunità che deve essere colta". L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha iniziato questa mattina la sua missione a Cipro. Su Twitter, Borrell ha spiegato che "il lavoro delle Nazioni Unite sul campo è essenziale per il rafforzamento della fiducia" e che "i prossimi colloqui informali 5+1 delle Nazioni Unite offrono un'opportunità per una ripresa urgentemente necessaria dei colloqui". L'Ue è "fortemente impegnata a sostenere questi sforzi", ha aggiunto. (segue) (Beb)