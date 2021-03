Cipro: Borrell con Tatar, sottolineata importanza di raggiungere accordo su questione cipriota (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Anastasiades ha ricevuto nei giorni scorsi invito dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per partecipare alla conferenza informale su Cipro, che si terrà dal 27 al 29 aprile a Ginevra. Come annunciato dal portavoce del governo cipriota Kyriacos Koushos, “nella lettera, il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che l'obiettivo della Conferenza sarà quello di determinare se esiste un terreno comune tra le parti, al fine di negoziare una soluzione duratura al problema di Cipro”. Il capo di Stato cipriota ha subito comunicato a Guterres la sua determinazione a partecipare alla Conferenza informale su Cipro, “con assoluta volontà politica, al fine di creare le condizioni per la ripresa dei colloqui per ottenere un soluzione, a beneficio di entrambe le comunità a Cipro”. (segue) (Beb)