- Le anticipazioni del decreto Sostegno "ci dicono che il governo segue le indicazioni di Forza Italia per ridurre il fardello fiscale. Bene la sanatoria per le partite Iva in difficoltà e lo stralcio delle cartelle dal 2000 al 2015. Continueremo a vigilare in difesa di famiglie e imprese". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)