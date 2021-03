Pd: martedì assemblea partito Municipio Roma III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo convocato per martedì 9 marzo un'assemblea degli iscritti del Partito Democratico del Municipio III, insieme ai delegati all'assemblea nazionale del nostro territorio, per discutere di quanto sta accadendo in queste ore e per esprimere il nostro sostegno a Nicola Zingaretti, che ha avuto l'onere di guidare il nostro partito in questi due anni molto difficili, durante i quali il Partito Democratico ha sostenuto il governo che ha dovuto affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali della pandemia". Lo dichiara in una nota Filippo Maria Laguzzi, segretario del Partito Democratico del Municipio III di Roma. "Quell'esperienza di governo si è esaurita a causa di una manovra politica spregiudicata, condotta da chi ha lasciato il nostro partito e ha lavorato con costanza per indebolire il centrosinistra e destabilizzare il Paese - spiega - proprio alla vigilia del programma di vaccinazione e di presentazione del Recovery plan. In queste ore ho sentito molti iscritti e mi sembra che la volontà maggioritaria sia quella di chiedere ai nostri rappresentanti in assemblea nazionale di respingere le dimissioni del segretario e di costruire le condizioni politiche affinché le decisioni condivise all'unanimità nei gruppi dirigenti, non vengano sconfessate ogni volta per interessi egoistici e di visibilità - aggiunge -. Siamo convinti che serva un Partito democratico forte e davvero unito per sostenere l'azione del governo Draghi e per lavorare alle elezioni amministrative del prossimo ottobre", conclude. (Com)