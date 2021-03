Grecia: Mitsotakis, economia nazionale più resiliente delle attese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Grecia ha subìto una contrazione dell'8,2 per cento nel 2020. È quanto emerge dai diffusi oggi dall'Istituto di statistica ellenico (Elstat). "Questa stima è stata calcolata sulla base della somma dei rispettivi risultati per i trimestri del 2020 (aggiustati fuori stagione). Secondo questa stima, il Pil nel 2020 è stato di 168,5 miliardi di euro, rispetto ai 183,6 miliardi di euro del 2019, con una diminuzione dell'8,2 per cento", riferisce l'Elstat. Per l'istituto di statistica, il Pil greco si è ridotto del 7,9 per cento nel quarto trimestre rispetto allo stesso trimestre del 2019, ma è aumentato del 2,7 per cento rispetto al terzo trimestre del 2020. La seconda stima del Pil per il 2020 dovrebbe essere annunciata il 15 ottobre. (segue) (Gra)