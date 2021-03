Grecia: Mitsotakis, economia nazionale più resiliente delle attese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, ha commentato i dati sottolineando come la Grecia stia dimostrando "resilienza in condizioni di salute senza precedenti" nonostante la crisi dovuta dalla pandemia. Staikouras ha detto che il tasso di contrazione del Pil è inferiore alle previsioni a causa della revisione del trimestre precedente e della buona performance nel quarto trimestre. "Le sfide sono molte e grandi, ma possiamo essere realisticamente ottimisti poiché, con l'aiuto della scienza, stiamo erogando un 'muro protettivo' attraverso le vaccinazioni e passando verso un ritorno alla normalità nella vita sociale ed economica", ha osservato il ministro. "In queste condizioni, con politiche economiche efficienti, socialmente sensibili e giuste, insieme al previsto inizio del finanziamento dal Fondo di ripresa, lavoreremo per contrastare le ripercussioni della crisi", ha concluso. (Gra)