Roma: Bordoni (Lega), prefetto affronti direttamente situazione Villa Gordiani

- "La notizia della violenza subita da una giovane donna a Villa Gordiani mentre stava passeggiando è davvero di una gravità inaudita. A pochi giorni di distanza dalla morte di infarto di 16enne in fuga da un clochard al Parco della Madonnetta torniamo a parlare di episodi di degrado e delinquenza". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Purtroppo, in molti parchi e in molte aree verdi della città manca la sicurezza, occorrono più presidi delle forze dell'ordine, più pattugliamenti, più telecamere. Sono molteplici i fatti di cronaca che ci raccontano giorno dopo giorno di violenze dove sono sempre le fasce più deboli a essere prese di mira. Abbiamo chiesto l'intervento del prefetto, l'amministrazione non può limitarsi a solidarizzare con le vittime - sottolinea -. Facciamo un accorato appello affinché, sostituendosi a questa sciagurata gestione che nemmeno è in grado di mettere in campo uno straccio di delegato alla sicurezza credibile, il prefetto affronti direttamente la situazione da far west in cui questa città è precipitata", conclude. (Com)