Milano: Pisapia, Tognoli sindaco amatissimo, ha dato impronta a città che ha segnato un lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Tognoli è stato un sindaco amatissimo che ha affrontato gli anni difficili dell'uscita dal terrorismo dando una impronta alla città che ha segnato un lungo periodo. È sempre stato orgoglioso di essere un socialista riformista e anche da ministro si è impegnato per Milano. Con la sua scomparsa Milano perde una figura di riferimento, un protagonista del dibattito pubblico ascoltato e rispettato. Nei miei anni da sindaco ho dialogato spesso con Tognoli e la sua scomparsa mi addolora profondamente. Rivolgo una grande abbraccio alla sua famiglia e ai tanti suoi amici". Lo afferma in una nota l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. (Com)