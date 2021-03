Sicurezza: Raggi, contro roghi tossici videosorveglianza h24 fronte campi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il contrasto ai roghi tossici "stiamo installando telecamere di fronte ad alcuni campi rom: Salviati, Salone, Lombroso, Candoni, Castel Romano e La Barbuta per scoraggiare il fenomeno di abbandono di rifiuti e roghi tossici, abbiamo inserito una vigilanza h24 della polizia locale". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di una diretta su Facebook in risposta alle domande dei cittadini. "C'è stata una diminuzione del 30 per cento dei roghi tossici rispetto allo scorso anno - ha aggiunto -. Sappiamo che non è abbastanza per questo abbiamo pensato a una videosorveglianza h24".(Rer)