Papa in Iraq: Francesco ai religiosi iracheni, contro virus scoraggiamento il vaccino è la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i religiosi iracheni può essere semplice “essere contagiati dal virus dello scoraggiamento”, ma contro di esso Dio ha fornito un vaccino efficace, cioè “la speranza”. Lo ha detto papa Francesco, incontrando oggi i religiosi iracheni nella cattedrale siro-cattolica di Nostra Signora del Perpetuo soccorso. I bisogni dei popoli di Dio “si sono aggravati in questo tempo di pandemia”, ha detto il Papa. “Tuttavia ciò che mai deve essere bloccato o ridotto è il nostro credo apostolico, che voi attingete da radici antichissime, dalla presenza ininterrotta della Chiesa in queste terre fin dai primi tempi”, ha aggiunto il pontefice. “Sappiamo quanto sia facile essere contagiati dal virus della scoraggiamento, che a volte sembra diffondersi intorno a noi. Eppure il Signore ci ha dato un vaccino efficace contro questo brutto virus. E’ la speranza che nasce dalla preghiera, dalla perseveranza e dalla fedeltà quotidiana al nostro apostolato”, ha proseguito. (Irb)