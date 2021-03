Milano: Roggiani (Pd) su Tognoli, se ne va sindaco socialista e molto amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Carlo Tognoli se ne va un protagonista di Milano. Un sindaco socialista e molto amato dai cittadini, che seppe guidare una fase di grandi cambiamenti per la nostra città, nel solco delle riforme e della concretezza, che tanto gli apparteneva". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli. "Oggi salutiamo un gentiluomo che ha contributo a rendere grande Milano", conclude Roggiani.(Com)