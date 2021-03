Recovery: Snag/Confcommercio, occasione per rinnovare rete vendita delle edicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria dimostra che le edicole offrono un servizio essenziale ai cittadini: il Recovery plan rappresenta una occasione irripetibile per innovare e rilanciare la rete delle edicole sviluppandola tecnologicamente e commercialmente. Così in una nota il presidente di Snag/Confcommercio, Andrea Innocenti. "A nostro avviso è necessario cogliere le opportunità della digitalizzazione e liberare il potenziale delle edicole in termini commerciali e di servizi di prossimità al cittadino, offrendo alla rete di vendita un futuro sostenibile, al servizio del pluralismo informativo, del cittadino e della pubblica amministrazione", ha detto, aggiungendo di condividere l'ambizione di "cercare di governare le trasformazioni, per questo abbiamo proposto alle istituzioni un progetto che delinea un nuovo modello di edicola: tecnologicamente avanzata, aperta a nuove forme di vendita di beni e servizi; e resiliente, in grado di stare sul mercato ed affrontare il futuro". Per questo, ha continuato, "chiediamo un modello di incentivi per l’acquisizione dei fattori abilitanti, per l’informatizzazione, per la creazione di una rete con la Pa e per il rifacimento delle strutture di vendita in una chiave più moderna ed al servizio del cittadino e delle amministrazioni locali". "Servono poi forme di incentivi in linea con le cosiddette priorità trasversali al fine di ridurre le asimmetrie nell’accesso all’informazione, fra le aree geografiche e fra le persone, garantendo l’universalità del servizio: è evidente tuttavia che, per il dimensionamento e le specificità del modello imprenditoriale proprio delle edicole, è necessario predisporre un modello di incentivazione dedicato". (Com)