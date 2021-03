Croazia: donna minaccia di azionare bomba nel palazzo dell'ex presidente Grabar-Kitarovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata arrestata la donna che ha minacciato di azionare una bomba nel palazzo di Zagabria dove vive l'ex presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la donna si era chiusa all'interno di un appartamento minacciando di far esplodere un ordigno. La donna è stata portata via dopo l'irruzione nell'appartamento delle forze speciali di polizia. Secondo quanto riferito dalla direzione della polizia locale, la donna soffre probabilmente di disturbi psichici. L'ex presidente Grabar-Kitarovic non si trovava all'interno del palazzo al momento dell'accaduto. (Seb)